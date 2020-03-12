طريف: أمريكا تضع العقبات أمام مواجهة ايران لفيروس كورونا

بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد طريف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش، أكد خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على محاربة بلاده في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال حظرها التجارة القانونية والشروط المسبقة التي تحول دون بيع الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والبضائع الإنسانية ، والتي وضعت عقبات أمام إيران في مواجهة الفيروس المستجد.

وأكد طريف في رسالته على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي أحادي الجانب ضد بلاده لمواجهة كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا تفشى في إيران وأودى بحياة المئات وأصاب الآلاف، وتعد من أكثر الدول التي تضررت من الفيروس الى جانب الصين وايطاليا وامريكا الجنوبية.