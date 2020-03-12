كهرباء غزة تعلن الجهوزية التامة لمواجهة المنخفض الجوي

أكدت شركة الكهرباء في قطاع غزة اليوم الخميس أن لجنة الطوارئ المركزية رفعت درجة الجهوزية في صفوف طواقمها وفحص معداتها وآلياتها و قامت بإجراء فحص ميداني لشبكاتها والتأكد من مأمونيتها وعازليتها كل في محافظته ومناطق نفوذه، لتكون على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي.

و أشارت الشركة في بيان لها إنه تم فحص الجاهزية ورفع مستوى التنسيق مع كافة الشركاء وتوحيد الجهود في مواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

و لفتت الى أنها أصدرت تعليماتها للجهات المختصة بالشركة لتوفير المستلزمات الضرورية لمواجهة المنخفض الجوي من مواد صيانة ومعدات ضرورية.

ودعت اللجنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة بخصوص المنخفضات الجوية، وضرورة التواصل في أوقات الطوارئ على الرقم 133 الخاص بالشركة.

وأكدت أن طواقم الشركة ستعمل على مدار الساعة لمراقبة الأحمال الكهربائية وإدارتها والتعامل مع أي طارئ، والعمل على إصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها الحالة الجوية، والوصول لكل مكان في قطاع غزة لمعالجة الأعطال الكهربائية التي قد تنتج عن المنخفض.

وناشدت اللجنة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي خلال المنخفض، خصوصاً في ساعات الذروة وذلك نتيجة الضغط الكبير المتوقع حصوله على الشبكة في تلك الأوقات نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء.