شبكة المنظمات الأهلية تدعو لتوحيد القرار بما يخص انتظام العملية التعليمية

دعا قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الى توحيد القرار فيما يخص انتظام العملية التعليمية من عدمه في كافة محافظات الوطن ومراعاة سلامة وصحة الطلبة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة.

و كان قطاع التعليم بالشبكة في غزة ورام الله عقد لقاءً بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنظمات الاهلية الاعضاء في شبكة المنظمات الاهلية والائتلاف التربوي والشبكات المظلاتية الاخرى لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها في ظل إعلان حالة الطوارئ لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا وأثر هذا الإعلان على انتظام الدراسة والتحديات التي تواجه المسيرة التعليمية ودور المنظمات الاهلية في ظل هذه الظروف.

وشدد المشاركون على ضرورة أن يأخذ أي قرار بانتظام الدراسة من عدمها المصلحة الفضلى للأطفال والمعلمين والعاملين بعين الاعتبار، مؤكدين على ضرورة تحقيق الشراكة بين المؤسسات العاملة في مجال التعليم مع وزارة التربية والتعليم وتنسيق الجهود بما يعزز من قدرة الجميع في وضع خطة عمل شاملة للتعامل مع الاوضاع الراهنة، خاصة توعية وتثقيف الأطفال بمخاطر وسبل الوقاية من الفيروس وإيجاد سبل لتقديم خدمات الدعم النفسي للطلاب لتدارك ومنع حالات الهلع والخوف لديهم.

كما دعا الاجتماع لضرورة البدء بحملات توعوية تثقيفية مكثفة للأطفال وطلبة المدارس عن فايروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعرب قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية أن تؤخذ التوصيات أعلاه بعين الاعتبار، باعتبارها تضمن الحد من التحديات والمخاطر التي تواجه مجتمعنا، وبما أنها تضمن المصلحة الفضلى للأطفال والطلاب والمعلمين والعاملين.