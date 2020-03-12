ايران تطلب 5 مليار دولار من صندوق النقد لمكافحة كورونا

ذكرت مصادر ايرانية ببأن طهران قدمت طلباً الى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، للحصول على 5 مليارات دولار من صندوق طوارئ، وهو أداة التمويل السريع، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

و أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الخميس، بأنّ "طهران طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت منه إيران بشدة، كما يحصل في العديد من دول العالم".

يأتي ذلك بعدما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، أنّ البلدان المتضررة من فيروس كورونا، ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.

وكتب ظريف على "تويتر": "طلب مصرفنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور".

وكتب عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني، على موقع "إنستغرام"، أنه "طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اعلن امس الاربعاء وفاة 63 إيرانياً، وتسجيل 858 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيراً إلى ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 354 وعدد المصابين إلى 9000 شخص.

وأوردت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء الأربعاء، أسماء 24 مسؤولاً وشخصية سياسية أصيبوا بفيروس كورونا، وتصدر القائمة نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، والذي قالت الوكالة إنه يخضع للعلاج، فضلاً عن وزير السياحة والصناعات اليدوية علي أصغر مونسان، والذي لم يعلن عن إصابته سابقاً، وكذلك وزير الصناعة رضا رحماني.