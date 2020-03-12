خبير أوبئة يحذر: فيروس كورونا هو الأخطر منذ 100 عام

حذر خبير الأوبئة الأمريكي، الدكتور "ريتشارد هاتشيت"، الرئيس التنفيذي لمنظمة "CEPI" من أن فيروس كورونا الجديد هو الأخطر منذ الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت عام 1918.
وأوضح رئيس المنظمة غير الربحية المتخصصة بمواجهة الأوبئة، أن الفيروس الجديد يجمع بين كونه قاتلا وسريع الانتشار، بشكل لم يرصد مثيلا له منذ وباء 1918.
وأضاف أن أوبئة أخرى قد تكون أكثر فتكا، لكنها أقل قدرة على الانتشار.
وتابع "هاتشيت" أن فيروس كورونا الجديد هو أكثر مرض "مرعب" رصده خلال مسيرته المهنية، الممتدة لأكثر من عقدين، وذلك "بدون عواطف أو مبالغة".
هام جدًا/ "هذا هو أكثر مرض مرعب شاهدته طوال مسيرتي المهنية."— د. أحمد نبيل (@Dr_Ahmad_Nabeel) March 6, 2020
هذا ما قاله الطبيب الأمريكي الذي يقود الجهود الدولية للبحث عن لقاح للكورونا.
أتمنى من كل شخص قارن الـ #كورونا بالإنفلونزا أو بالغ في تطمين الناس يشوف المقطع للنهاية (النهاية أهم جزء).
قمت بترجمة المقطع للعربية.
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