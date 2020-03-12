خبير أوبئة يحذر: فيروس كورونا هو الأخطر منذ 100 عام

حذر خبير الأوبئة الأمريكي، الدكتور "ريتشارد هاتشيت"، الرئيس التنفيذي لمنظمة "CEPI" من أن فيروس كورونا الجديد هو الأخطر منذ الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت عام 1918.

وأوضح رئيس المنظمة غير الربحية المتخصصة بمواجهة الأوبئة، أن الفيروس الجديد يجمع بين كونه قاتلا وسريع الانتشار، بشكل لم يرصد مثيلا له منذ وباء 1918.

وأضاف أن أوبئة أخرى قد تكون أكثر فتكا، لكنها أقل قدرة على الانتشار.

وتابع "هاتشيت" أن فيروس كورونا الجديد هو أكثر مرض "مرعب" رصده خلال مسيرته المهنية، الممتدة لأكثر من عقدين، وذلك "بدون عواطف أو مبالغة".