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الصليب الأحمر: إيقاف برنامج زيارات أهالي الأسرى بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:33 - 12 مارس 2020
زيارات الأسرى زيارات الأسرى
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أعلنت المتحدثة باسم الهيئة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة سهير زقوت، أن الجانب الإسرائيلي أوقف الزيارات لذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية للأسبوع المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب تفشي فيروس كورنا الجديد.

وقالت زقوت في تصريح صحفي، :" ان اللجنة الدولية تواصلت مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، للاستفسار حول برنامج الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكان الرد انه تم إيقاف البرنامج بسبب كورونا.

وأضافت، أن هذا الوضع قابل للتطور لحظة بلحظة، والصليب الأحمر يدرك تماماً أهمية البرنامج للمعتقلين وذويهم.

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