ريال مدريد يؤجل كل مبارياته بعد إصابة أحد لاعبيه بكورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، إصابة أحد لابي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، وعليه قرر النادي إعادة كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان له ، نشره على موقعه الالكتروني، "يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا كوفيد-19".

وأضاف: "بدءا من الآن يتبع النادي توصيات وضع فرق كرة السلة وكرة القدم في الحجر الصحي إذ تتقاسم الفرق ملاعب تدريب النادي".

وتابع: "لقد قررنا أيضا إغلاق مقر المران ونوصي كل العاملين في هذا المكان بالبقاء في الحجر الصحي".

وتسبب إعلان ريال مدريد في قرار رابطة الدوري الإسباني بتأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة ومنها مباراة ريال على أرضه أمام إيبار التي كان من المفترض أن تقام دون مشجعين يوم الجمعة. وأضاف ريال أنه تقرر تأجيل كل منافسات دوري كرة السلة الإسباني.