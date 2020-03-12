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الصحة العالمية: لقاح كورونا يحتاج لعام ونصف ليظهر والفيروس سيصيب كل العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:45 - 12 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندميير، أن فيروس كورونا من المرجح أن يصيب جميع دول العالم، كونه وباءً جديداً لم يكن معلوماً ،وأنه من الصعب معرفة كيف سيتصرف.

وقال المتحدث، أن الأمور يجب أن تسوء قبل أن يطرأ تحسن، معرباً عن توقعاته أن يصاب السكان في معظم بلدان العالم إن لم يكن جميعها، مضيفاً أنه من الضروري أن يتم العمل بالتعليمات الصادرة من كل بلد لمواطنيها. بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشاد المتحدث لندميير بالاجراءات التي اتخذتها الصين واستطاعت ان تخفض الاصابات بشكل كبير جداً، من الف مصاب يومياً إلى 30، لافتاً إلى أن هذا التحسن في الصين يؤكد أن هناك إمكانية للتغلب على الأزمة.

وأشار إلى أن الوضع في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية غير خاضع للسيطرة، مؤكداً على أهمية السلوك الشخصي للجميع لعدم انتقال العدوى، مؤكداً أن الشخص يستطيع قدر الإمكان حماية نفسه من الفيروس.

وبشأن إمكانية انتاج علاج للفيروس، أوضح المتحدث باسم الصحة العالمية، أن الأمر يحتاج إلى وقت، واللقاح يحتاج إلى التطوير والاختبار ومن ثم الانتقال لمرحة الانتاج، مؤكداً أن الامر بحاجة إلى عام ونصف على الأقل كي ينضج اللقاح.

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