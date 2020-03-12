الصحة: عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة 31 فقط و 1833 عينة غير مصابة

أكدت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اللحظة 31 حالة في فلسطين.

و أوضحت الوزارة في بيان لها ظهر اليوم الخميس بأنه تم إجراء فحوصات لـ1833 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20/1/2020، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في بيت لحم (30) إصابة، وطولكرم إصابة واحدة.

و أشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح، و أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 3014 حالة، بينهم 2950 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين، و500 في الخليل، و114 حالة في بقية المحافظات.

وأكدت أن العمل مستمر لتجهيز مركز فرز وحجز صحي ومستشفى خاص بالكورونا، في كل محافظات الوطن، إضافة إلى استمرار التثقيف الصحي للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي حول المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه.

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المؤكدة بمرض كوفيد- 19 عالميا بلغ 118,326 حالة، منها 37,371 سجلت خارج الصين في 113 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات 4292 في الصين و1130 خارجها، وذلك وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية حتى الأمس.