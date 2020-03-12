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وفاة 75 إيرانيا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد لـ 429

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:13 - 12 مارس 2020
كورونا في ايران كورونا في ايران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة 75 مواطناً جراء اصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في الجمهورية الايرانية إلى 429.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهان بور، اليوم الخميس، أن 75 شخصا توفوا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429 في الجمهورية الإيرانية. مضيفاً أن عدد الإصابات ازداد 1075 شخصا اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 10 آلاف و75 حالة. ، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأشار أن 3 آلاف و276 شخصا تم تسريحهم من المستشفيات بعد اكتمال علاجهم.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

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