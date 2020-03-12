الأشغال العامة تتأهب للتعامل مع منخفض التنين الذي يضرب المنطقة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، حالة الطوارئ للتعامل مع منخفض "التنين" الذي يضرب المنطقة خلال الساعات و الايام المقبلة.

و أشارت الوزارة في بيان لها الى أن وزير الأشغال العامة محمد زيارة اصدر تعليماته لكافة الطواقم والفرق الفنية في الوزارة لإبداء جهوزيتهم واستعدادهم، على الرغم من ترافق ذلك مع حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف البيان، بأن الوزارة أكدت جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، واستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل معها من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق الضفة وعلى مدار الساعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، ومتابعة النشرات الجوية وأخذ التحذيرات الصادرة على محمل الجد وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وكانت الوزارة استقبلت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة في مختلف مديريات الأشغال الموزعة في محافظات الوطن وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.