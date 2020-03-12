"اسرائيل" تحظر دخول السياح و الأجانب لمنع تفشي فيروس كورونا

قررت سلطات الاحتلال اليوم الخميس حظر دخول السياح و الرعايا الاجانب اليها ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، و ذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

و أكد وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أن وزارته ستنظر مع ذلك في طلبات دخول رعايا أجانب إلى "إسرائيل"، إذا أثبتوا أنهم يستطيعون الخضوع للحجر الصحي في حال اقتضت الضرورة ذلك.

و كانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 100، مضيفة أن 91 من المرضى يخضعون للحجر الصحي في المستشفيات، فيما فرض على خمسة آخرين الحجر الصحي المنزلي.

يذكر أن نحو 350 طبيب أسنان يخضعون للحجر الصحي إثر مخاوف من إصابتهم بالفيروس بعد حضورهم مؤتمرا طبيا تبين أن أحد المشاركين فيه مصاب بالمرض المعدي.