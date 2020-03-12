ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في جمهورية ايران الإسلامية إلى أكثر من 354 حالة وفاة، وأكثر من 9 ألاف مصاب.

وكان مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في جمهورية ايران کیانوش جهانبور أعلن عن تعافي 2959 شخصا من الاصابة.

وسجلت وزارة الصحة وفقًا لـ جهانبور خلال 24 ساعة الماضية اصابة نحو 958 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 9 الاف، وفقًا لـ جهانبور.

واضاف جهانبور: "للأسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 63 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 354 شخصا".