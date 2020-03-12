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3 جرائم قتل خلال 24 ساعة في الضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:13 - 12 مارس 2020
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عُثر اليوم الخميس 12/3/2020، على جثة مواطن في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المواطن قد تعرض لاختطاف من قبل أشخاص الليلة الماضية في محافظة نابلس على خلفية مقتل مواطن من يطا هناك .

وأكد ارزيقات العثور على جثة هذا المواطن ملقاة على الأرض بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وان الشرطة باشرت التحقيق في الجريمة للوقوف على ملابساتها ولمعرفة الفاعلين .

وكانت الشرطة، اعلنت اليوم، عن مصرع مواطن (67 عاما) متأثرا بإصابته، بعد تعرضه لدعس أثناء شجار وقع ببلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

 

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