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رام الله :ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" لـ31 حالة بعد اكتشاف حالة في بيت جالا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:25 - 12 مارس 2020
فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (6) فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (6)
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أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم اليوم الخميس 12/3/2020 ،  عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت جالا ما يرفع الحصيلة إلى 31.

وأكد ملحم  خلال تصريحات اليوم خلو عينات ستة واربعين شخصا من بلدتي جبع وحزما في القدس المحتلة من فيروس كورونا.

وبين ملحم خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان المصابين الثلاثين بحالة صحية جيده مشيرا الى ان هناك عينات اخرى تم فحصها وسيتم الاعلان عن نتائجها في المؤتمر الصحافي المقرر قبل ظهر اليوم.

واوضح ملحم ان الحكومة تبذل جهودا جبارة وبكل امكانياتها لتقيص امكانية تفشي هذا الوباء وحصره لافتا الى ان تم حصر المرض في بيت لحم شاكرا الطواقم الطبية في المدينة التي تعمل ليل نهار للحفاظ على سلامه المواطنين.

 

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