شركة توزيع الكهرباء تعلن حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض القادم

اعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الخميس،11/3/2020 بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الجهوزية التامة لدى كافة أفرعها لمواجهة المنخفض الجوي الذي يتوقع وصوله مساء اليوم.

وقالت لجنة الطواري المركزية بالشركة عقب اجتماع موسع لها يوم أمس توجيهاتها لجميع الطواقم الهندسية والفنية العاملة لديها في مقرات الشركة وكذلك لجان الطوارئ الفرعية، برفع درجة الجهوزية في صفوف طواقمها وفحص معداتها وآلياتها وإجراء فحص ميداني لشبكاتها والتأكد من مأمونيتها وعازليتها كل في محافظة ومناطق نفوذه، لتكون على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي، وفحص الجاهزية ورفع مستوى التنسيق مع كافة الشركاء وتوحيد الجهود في مواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

كما أصدرت اللجنة تعليماتها للجهات المختصة بالشركة لتوفير المستلزمات الضرورية لمواجهة المنخفض الجوي من مواد صيانة ومعدات ضرورية.

ودعت اللجنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة بخصوص المنخفضات الجوية، وضرورة التواصل في أوقات الطوارئ على الرقم 133 الخاص بالشركة.

وأكدت اللجنة أن طواقم الشركة ستعمل على مدار الساعة لمراقبة الأحمال الكهربائية وإدارتها والتعامل مع أي طارئ، والعمل على إصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها الحالة الجوية، والوصول لكل مكان في قطاع غزة لمعالجة الأعطال الكهربائية التي قد تنتج عن المنخفض.

وناشدت اللجنة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي خلال المنخفض، خصوصاً في ساعات الذروة وذلك نتيجة الضغط الكبير المتوقع حصوله على الشبكة في تلك الأوقات نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وحثت اللجنة المواطنين التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة العامة والتي تتمثل بتنظيف أسطح المنازل والشرفات وإزالة أي مواد أو عوائق قابلة للتطاير قد تتسبب في إحداث أضرار للشبكة الكهربائية والأسلاك، لاسيما مع هبوب الرياح القوية خلال الطقس العاصف، وكذلك عدم الاقتراب من أي خطوط كهربائية مقطوعة أو ما يخالف السلامة العامة فيما يتعلق بالشبكات الكهربائية وإبلاغ شركة الكهرباء بذلك عبر الرقم 133 المذكور.

وأكد اللجنة بأنها ستظل في حالة انعقاد دائم لتوجيه الطواقم العاملة في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة المنخفض.