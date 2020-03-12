ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 12 من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

الأسير أحمد مصطفى ياسين فني من قرية صيدا بمدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال؛ وهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

والأسير رائد أحمد محمود حوتري (48 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير هاني محمد أحمد غانم (25 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ستة أعوام في السجون.