واشنطن تعلن حظر التجمعات خشية من فيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية غاي إنزلي، حظر التجمعات التي تضم أكثر من 250 شخصا في منطقة سياتل.

وألمح إنزلي إلى احتمال إغلاق المدارس، فيما لم يستبعد إغلاق المنطقة خشية من تفشي فيروس كورونا.

ويشمل الحظر الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية والشعائر الدينية وبقية الأنشطة في مقاطعات كينغ وسنوهوميش وبيرس.

وأعلنت مدارس سياتل الحكومية في وقت لاحق، أنها ستعلق الدراسة لمدة لا تقل عن أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس بسبب "الانتشار المقلق للعدوى".

وقال إنزلي في مؤتمر صحفي: "سنكافح الوباء قدر المستطاع والسبب هو أننا لا نريد أن نرى جحافل من الناس تتوافد على مستشفياتنا ذات القدرات المحدودة".