الاحتلال يهدم منزلا شرق بيت لحم ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 12/3/2020، منزلا في منطقة البادية الشرقية، شرق بيت لحم ، وهاجم المستوطنين منازل المواطنين في قرية عينابوس، جنوب نابلس.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابق واحد وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، يعود للمواطن حازم هاشم أبو محيميد من قرية الفرديس، مشيراً ان قوات الاحتلال داهمت منزلا آخر في قرية الفرديس وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وبشأن مداهمة المنازل جنوب نابلس قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يستهار" تسللوا إلى قرية عينابوس في ساعات الفجر الأولى، واستهدفوا بالحجارة منزلين يعودان للمواطنين عواد أمين حمد وشكري الشقور، ما أدى إلى تحطيم نوافذهما.

وأضاف أن المستوطنين استهدفوا أيضا مركبة المواطن هاني نبيل وحطموا نوافذها.

وفي السياق ذاته، أكد دغلس أن المستوطنين استهدفوا منزلا قيد الإنشاء في الجهة الشرقية من بلدة بورين جنوب نابلس أول امس، وهدموا أجزاء منه، وتعود مكليته للمواطن منتصر منصور.