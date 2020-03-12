مع انتشار فيروس كورونا.. كيف تحافظ على هاتفك من الجراثيم

نشرت شركة "أبل" عبر موقعها مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالحفاظ على الهواتف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وبحسب الدراسات فإن الهواتف تمثل أرضا خصبة للجراثيم والفيروسات، وخصوصا فيروس كورونا الذي أشارت أبحاث إلى إمكانية بقائه فعالا على الأسطح لأيام.

وقالت الشركة ضمن إرشاداتها: "باستخدام الكحول بنسبة 70 في المئة أو مناديل التطهير، يمكنك مسح الأسطح الصلبة والتي لا مسام لها لمنتج أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى".

وتوصي أبل بـ "إيقاف تشغيل الجهاز أولا، وتجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف، أو السماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز".

وبحسب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن المطهرات التي تحتوي على 60 في المئة من الكحول على الأقل، أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.

ويرى المركز أن عدد المرات التي ينبغي تنظيف الهاتف فيها، يختلف باختلاف طبيعة المهام والأعمال التي يؤديها حامله، فالطبيب الذي يختلط بالمرضى عليه أن ينظف جهازه عدة مرات، بينما بمقدور المستخدم العادي أن يقوم بذلك على نحو أقل، أي أن الأمر يتوقف على حجم التفاعل مع الآخرين.

