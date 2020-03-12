أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة 12/3/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة.

ونوهت الإدارة، إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي.

وتمنت الإدارة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث طرق واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.