السعودية تحظر السفر إلى دول جديدة

قررت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، إلى عدة دول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وتعليق الرحلات الجوية إليها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن مصادر رسمية أكد أن "حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا".

وتابع "وكذلك إلى دول كينيا، وجيبوتي، والصومال"، مضيفًا "فضلا عن تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه".

يأتي ذلك ضمن الإجراءات السعودية خشية تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى قرارات تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

