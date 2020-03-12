التنمية الاجتماعية ترفع قيمة المساعدات المالية لشهداء ومصابي حريق النصيرات

رفعت لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، قيمة المساعدات المالية المقدمة لشهداء ومصابي حريق النصيرات.

وأوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، أن لجنة المتابعة الحكومية رفعت قيمة المساعدات المقدمة لشهداء الحريق إلى 10.000 دولار لكل أسرة شهيد.

فيما رفعت قيمة المساعدات المقدمة للمصابين (اصابات خطيرة) إلى 10.000 دولار أيضًا.

وأشار حمد إلى أن رفع قيمة المساعدات للمصابين ولأسر الشهداء جاءت بناء على التقارير الرسمية لوزارة الصحة.

واستشهد 16 مواطنًا وأصيب 55 آخرين بحروق مختلفة في حريق النصيرات الذي اندلع يوم الخميس الماضي.

ووفقًا للدفاع المدني فإن السبب في الانفجار والحريق الضخم هو تسرب غاز من صهريج سعة 3 طن إضافة إلى انفجار أنابيب غاز في أحد المخابز.