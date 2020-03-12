أول 3 إصابات بفيروس كورونا في كوبا

أعلنت دولة كوبا إصابة 3 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لإيطاليين جاءوا البلاد بغرض السياحة.

وقالت مصادر إعلامية، أن الفحوصات التي أجريت على الأشخاص الثلاثة أثبتت إصابتهم بالفيروس القاتل، مشيرة إلى أنهم قدموا للعاصمة هافانا يوم 9 مارس/آذار الجاري.

كما أشارت إلى أن الجهات المعنية اتخذت كل التدابير اللازمة حيال الأشخاص المصابين من خلال وضعهم قيد الحجر الصحي، ووضع من خالطوهم تحت الملاحظة الطبية.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.

وسجل الفيروس في أمريكا اللاتينية العديد من الإصابات بحسب الدول: الأرجنتين 21 إصابة، ووفاة، وتشيلي 23 إصابة، والأكوادور 17 إصابة، والبرازيل 52، والمكسيك 8، وبيرو 13، وكولومبيا 9، وكوستاريكا 23، والدومينيك وبراغوي 5 في كل منهما، وبنما 8.