طقس فلسطين 12/3/2020: ارتفاع للحرارة ومنخفض جوي يصل ليلاً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم ومغبرا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي عميق لذا يكون الجو عاصفا.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة خاصة فوق المناطق الجنوبية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وماطرا وباردا والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 100كم/ساعة.

وأشارت الدائرة إلى ان البلاد تتأثر يوم غد الجمعة بكتلة هوائية باردة مرافقة للمنخفض الجوي العميق، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا احيانا و يتوقع سقوط زخات من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

أما الأحد، فيكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .