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الصحة بغزة تثمن دور الإعلاميين في نشر الرسال المتزنة حول كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:47 - 11 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعربت وزارة الصحة في غزة عن تقديرها لدور الإعلاميين في نشر الرسائل الإعلامية المتزنة استناداً للمعلومات الرسمية التي تنشرها الوزارة حول فايروس كورونا الجديد (كوفيد19) لوضع الجمهور في حقيقة الوضع الصحي لقطاع غزة أولاً بأول وتعزيز الجبهة الداخلية.

ودعا الجهات المختصة إلى تتبع المنشورات المضللة التي تهدف إلى بث الاشاعات وزعزعة المواطنين وإرباك المنظومة الصحية.

وأهابت الوزارة بالجميع التحلى بالمسؤولية الاخلاقية والدينية والوطنية في محاربة الشائعات والابلاغ عن مثيريها ومتابعة ما ينشر من معلومات متتابعة من وزارة الصحة والجهات الرسمية حول المرض.

وأكدت الوزارة أن قطاع غزة لازال خالياً من فايروس كورونا الجديد.

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