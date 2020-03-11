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ملحم: لا إصابات جديدة اليوم بكورونا في فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:02 - 11 مارس 2020
كورونا في ايران كورونا في ايران
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أعلن المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، ان نتائج جميع العينات التي تم أخذها، اليوم الأربعاء، لمواطنين من بلدتي جبع وحزما، ومن بقية المحافظات أثبتت خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أنه لم يسجل أي حالة اليوم في فلسطين، حتى الساعة العاشرة مساءً اليوم الأربعاء، (11/3)، واستقر عدد الإصابات على 30 إصابة، 29 منها في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم.

وأضاف أن عينات أخرى يتم فحصها في هذه الأثناء في مختبر الصحة العامة المركزي، وستخرج نتائجها خلال الساعات المقبلة.

يشار إلى أن إجراءات اتخذتها الحكومة في رام الله لمواجهة الوباء، وأعلنت حالة الطوارئ منذ اكتشاف الفايروس في بيت لحم الخميس الماضي.

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