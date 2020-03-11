موقع يضم قوات أمريكية في العراق يتعرض لوابل من صواريخ الكاتيوشا

سقطت عدة صواريخ من طراز كاتيوشا داخل معسكر التاجي العراقي تتواجد فيه قوات أمريكية شمال العاصمة العراقية بغداد، دون أن يبلغ عن وقوع خسائر بشرية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها نشرته وسائل إعلام، أن 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" سقطت داخل المعسكر. وأنه تم العثور على عجلة من نوع "كيا بنكو" تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تتواجد فيها قوات أمريكية، في الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية، وتتهم الولايات المتحدة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، متوعدة الأخيرة برد قوي حال استمرارها.

يشار إلى أن القاعدة العراقية التي تضم أكبر قوات أمريكية في بغداد تعرضت لقصف إيراني والحق بها خسائر فادحة، رداً على الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمان في 3 يناير الماضي.