طبيب "إسرائيلي" ينقل فايروس "كورونا" للأسرى الفلسطينيين

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مصلحة السجون الإسرائيلية أدخلت على الأسرى الفلسطينيين طبيباً مصاباً بفيروس كورونا، لعلاج الأسرى في سجن عسقلان.

وأوضح أن الفحص جرى قبل خمسة أيام وتبين لاحقاً إصابته بفيروس كورونا، فيما عاد الأسير المريض إلى السجن واحتك بزملائه قبل أن يعلن عن إصابة الطبيب الإسرائيلي بالمرض.

ولفت إلى أن إدارة سجن عسقلان عزلت الأسير الذي فحصه الطبيب، وكذلك عزلت 19 أسيرا من قسم 3 الذي يقبع فيه 35 أسيرا، وهم الآن معرضون للإصابة بفيروس "كورونا" ولم تقم بأي إجراء صحي، أو تعقيم أقسام السجن، ولم تفحص بقية الأسرى، ولم تقم بأي إجراء وقائي لحمايتهم.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل إلى قرابة 5000 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 180 طفلا، و700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم أكثر من 200 يعانون من أمراض مزمنة وهم من ذوي المناعة الصحية المتدنية.