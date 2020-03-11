مساعدات طبية وفنية تصل بيت لحم لمواجهة كورونا

وصلت مساعدات طبية وطواقم فنية وأطباء وممرضين وفنيين إلى مدينة بيت لحم، مركز فيروس كورونا في فلسطين.

وأوضح محافظ بيت لحم كامل حميد، إن طاقماً يضم 70 طبيباً وممرضاً وفنيو مختبرات وأشعة لإسناد الطواقم في بيت لحم، إضافة إلى 500 بدلة طبية مقدمة من رجل الأعمال بشار المصري.

وأشار إلى أن شحنة مساعدات وصلت من غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل بالتعاون مع إقليمي فتح في جنوب الخليل ويطا، وتشمل مواد معقمة، ومياه معدنية، وقفازات.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل خالد لافي إن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة. كما تسلمت المحافظة مساعدات من محافظتي سلفيت وطوباس.