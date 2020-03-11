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البزم: الداخلية اتخذت جملة من الإجراءات في إطار الوقاية من كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:31 - 11 مارس 2020
اياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة اياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة
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صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الداخلية اتخذت جُملة من الإجراءات في إطار الوقاية من فايروس "كورونا"، شملت مراكز التأهيل والإصلاح، ونظارات مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة في الوزارة، وتتابع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في معابر قطاع غزة ومنافذه، وتُجري تقييماً لأية مستجدات أو تطورات، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ذلك.

وقال في تصريح مكتوب، إن الوزارة تتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتدعو القادمين إلى القطاع عبر المعابر إلى الالتزام التام بتلك الإجراءات.

وأكد على المواطنين ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة.

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