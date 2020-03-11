ملحم: تحويل 19 أسيراً للحجر الصحي بعد فحصهم من قبل طبيب إسرائيل مصاب بكورونا

أعلنت المتحدث باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم أن 19 أسيراً فلسطينياً وضعوا في الحجر الصحي بعد فحصهم من قبل طبيب "إسرائيلي" تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأشار ملحم في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن هيئة شؤون الأسرى المحررين حملت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تطورات تطرأ على حياتهم، مؤكدا أن أوضاعهم الصحية مستقرة ولم يتعرضوا لأي انتكاسة.

وقال أن هناك 14 مصاباً من بين الـ30 مصابا كانوا يقيمون بالحجر الصحي في منازلهم، نقلوا للمستشفى الجديد في مدينة بيت لحم، باستثناء سيدة ألمانية متزوجة في بيت لحم، وتعاني من الروماتيزم طلبت نقلها للمستشفيات الإسرائيلية، كونها تحمل تأمينا صحيا إسرائيليا، وقد تم التنسيق لنقلها للعلاج بناء على طلبها.

وبين أن فحوصات أجريت لـ73 عينة وجميعها غير مصابة، وأن هناك 46 عينة أخذت من بلدتي حزما وجبع في محافظة القدس، للفحص، وسيتم الإعلان لاحقا عن نتيجة الفحص فور توفرها.