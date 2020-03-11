قوات الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم سيدة في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، باعتقال ثلاث شبان وسيدة من بلدة العيساوية، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.

وأشار إعلام الاسرى، إلى ان الاسرى هم (محمد بسام عبيد ومحمد مبتسم عبيد ومحمد بسام عليان)، اضافة الى والدة الشاب محمد بسام عبيد، وتم نقلتهم الى مركز شرطة البريد بالقدس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال اكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، وسط ظروف معيشية صحية صعبة، بسبب سياسة الإهمال الطبي.