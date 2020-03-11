الخارجية تطمئن المواطنين على أحوال الطلبة في الخارج

طمأنت وزارة الخارجية في فلسطين أبناء شعبنا، أن جالياتنا والطلبة الدارسين في كل من: الكويت، وقطر، وجمهورية كازاخستان، والجمهورية الإيطالية، ومملكة إسبانيا، بخير وبصحة جيدة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن سفارات وبعثات دولة فلسطين في الدول المذكورة أعلاه، وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات الوزير رياض المالكي، تتابع أوضاع جالياتنا والطلبة فيما يتعلق بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنه لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة من أفراد الجالية بهذا الفيروس.

وأوضحت أن السفارات والبعثات على اتصال مباشر مع أبناء الجاليات الفلسطينية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، كما تنسق مع الجهات المختصة في الدول المضيفة لمتابعة أي مستجدات تتعلق بأوضاع أبناء الجاليات الفلسطينية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حال حدوثها.