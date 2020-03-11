"منخفض التنين".. اسم على مسمى!

حذر خبراء الطقس من منخفض جوي خطير سيضرب المنطقة يبدأ من يوم غدٍ الخميس، ويستمر حتى السبت، يصاحبه رياحٌ شديدة وأمطار غزيرة، مع احتمالية تشكّل سيول في بعض المناطق.

وقال مدير موقع طقس فلسطين، أيمن المصري، إن المنخفض القادم يبدو شديدًا خاصة على قطاع غزة على وجه الخصوص.

وبيَّن المصري لـ"فلسطين اليوم"، أن أكثر المناطق التي ستتأثر بالمنخفض القادم هي مناطق الجنوب والوسط، مشيرًا إلى أن المنخفض سيمتد على طول الساحل من رفح حتى الإسكندرية.

ويصاحب "منخفض التنين" الذي مصدره شمال مصر بحسب المصري، أمطارٌ غزيرة ورياح قوية قد تصل سرعتها إلى 90 كيلو متر في الساعة، فيما قد تؤدي الامطار إلى تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة.

وأوضح أن عدم الاستقرار الجوي يبدأ مع زخات خفيفة صبيحة يوم غدٍ الخميس، فيما تبدأ الرياح تشتد شيئًا فشيئًا وصولًا إلى ساعات الليل حيث تشتد ذروة المنخفض.

وأكد أن ساعات الذروة تستمر من ليل الخميس وحتى فجر الجمعة إذ تكون الأجواء رعدية عاصفة، مع زخات بَردَ وأمطار غزيرة.

وأضاف المصري: "صباح الجمعة تخفُّ الحالة قليلًا، وتعود العواصف من جديد مع ساعات المساء، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، وأجواء باردة وماطرة".

وتستقر الأجواء وتعود إلى طبيعتها مع نهار يوم السبت، وسط تحذيرات من شدة المنخفض القادم.

وتوقع الخبراء أن تضرب عاصفة التنين 7 دول عربية، هي الأردن ومصر وعُمان وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إضافة إلى تركيا.