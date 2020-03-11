طهران تعلن إصابة نائب الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين بفيروس كورونا

أصيب النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية.

ونشرت وكالة فارس أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وسجلتْ طهران ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 354 حالة واصابة حوالي 9 آلاف، مع تفشي الفيروس في عدد كبير من المحافظات الإيرانية.