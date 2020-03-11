نيابة الخليل توقف ثلاثة متهمين بنشر اخبار كاذبة حول فيروس كورونا

أوقفت النيابة العامة في الخليل، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين، متهمين بنشر أخبارا كاذبة حول انتشار فيروس كورونا.

و بحسب النيابة، فأن المتهم الأول نشر تسجيلا صوتيا عبر تطبيق "واتس اب" بوجود 18 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، والمتهم الثاني قام بتداول ونشر مقطع صوتي عبر مجموعات "واتس اب" حول وجود حالات مصابة بهذا الفيروس في المحافظة، بينما نشر المتهم الثالث تسجيلا صوتيا بوجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا في بيت ساحور من خلال تطبيق "واتس اب".

و قالت النيابة بأنه تم توقيف المتهمين وفقا لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، لغايات استكمال التحقيق معهم، علما انه قد تم إحضارهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.

ودعت النيابة العامة كافة المواطنين إلى عدم نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع، كونها قد تتسبب بتفاقم الأوضاع وإثارة الذعر لدى المواطنين وتؤثر سلبا على حياتهم، وضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وجهات الاختصاص.