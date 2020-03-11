طهران تدعو السعودية لوقف تسييس قضية تفشي كورونا

دعت وزارة الخارجية الايرانية السلطات السعودية لوقف تسييس قضية انتشار فيروس كورونا وتحمل المسؤولية، بعد اتهامها طهران بالتسبب في نقل الفيروس.

و في رده على ادعاء السعودية بأن ايران لا تضع أختاماً في جوازات سفر المواطنين السعوديين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "إن الخارجية الإيرانية قدمت من قبل توضيحا بهذا الصدد ونحن نستغرب من إعادة طرح هذه القضية البسيطة تماما من قبل السعوديين".

و أضاف موسوي قائلاً: "إن لوائح التأشيرة الإلكترونية الإيرانية هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع الدول باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية، ووفقا لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، فإنه لا يتم وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر".

وأشار إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بمواطنين معينين أو بموضوع كورونا"، مضيفا: "نحن ننصح السعودية بالامتناع عن تسييس مرض كورونا ومحاولة التملص من المسؤولية وتوجيه الاتهام لإيران في هذا الصدد".

و كانت السعودية ادانت ما وصفته بـ"سلوك إيران غير المسؤول" عبر تسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازات سفرهم، في وقت تنتشر فيه الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

واعتبرت السعودية أن سلوك إيران، التي تعد من الدول الأكثر إصابة بهذه السلالة، يمثل "خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس".