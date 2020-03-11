حكومة الاحتلال ترصد 10 مليارات شيكل لمواجهة كورونا

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن "لكورونا تأثير كبير على الوضع الاقتصادي" وأن الحكومة سترصد 10 مليارات شيكل لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر من انتشار كورونا.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحافي بمشاركة وزير المالية، موشيه كاحلون، ووزير الاقتصاد ومحافظ بنك إسرائيل ومدير عام وزارة المالية، حول استعدادات الاقتصاد الإسرائيلي لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء: "إن وضع الاقتصاد الإسرائيلي أفضل من وضع معظم الاقتصادات في العالم".

و أضاف أن الجهاز المالي صامد والبطالة متدنية، وهذه أفضليات كبيرة لدى الدخول إلى هذه الأزمة، وهذا تحد نعتقد أن بإمكاننا التعامل معه من أجل أن نتمكن من عبوره بسلام في نهاية المطاف، مؤكداً بأن الهدف هو السماح بجريان عمل متواصل للمرافق الاقتصادية.

و كانت ما تسمى بوزارة الصحة "الإسرائيلية"، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 76 بعد تشخيص حالات جديدة منها شخص من وسط "إسرائيل".