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الاعلام الحكومي يحذر من نشر اشاعات او اخبار غير صحيحة عن فيروس كورونا بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:54 - 11 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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دعى المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الاربعاء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و الصفحات الاخبارية، لعدم نقل أي اخبار غير صحيحة عن فيروس كورونا.

و قال المكتب في بيان مقتضب: "في ضوء تكرار نشر أخبار ميدانية غير صحيحة عن اشتباه بإصابات فيروس كورونا ونسبها لشهود عيان أو مصادر مجهولة، فإننا نهيب بالنشطاء والصفحات الإخبارية عبر التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي اخبار متعلقة بفيروس كورونا ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة او الناطق باسمها او اللجنة الطبية لمواجهة الفيروس".

و اكد ان كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية بتهمة ترويج الإشاعات.

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