هل أصيب لاعبي نادي أرسنال بفيروس كورونا

قال النادي الإنجليزي أرسنال، إن لاعبيه سيخضعون للعزل في منازلهم لمدة 14 يومًا.

يـأتي ذلك على أعقاب اتصالهم برئيس نادي أولمبياكوس، إيفانجيلوس ماريناكيس، الذي شُخص بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان صحفي، إن لاعبيه وموظفيه ليس منهم من شخص مصاب بالفيروس المستجد الذي يثير ذعر العالم.

وأضاف البيان: "لكن تحت التوجيهات الحكومية فإن اللاعبين سيظلون حبيسي منازلهم لمدة 14 يوما، لأنهم تفاعلوا مع ماريناكيس يوم الـ27 من فبراير حينما تم إقصاء أرسنال على يد أولمبياكوس من بطولة الدوري الأوروبي".