حمد: لجنة حكومية تبدأ بصرف مساعدات لضحايا و متضرري حريق النصيرات

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد أن لجنة المتابعة الحكومية شرعت اليوم الأربعاء، بصرف نحو مليون دولار على ضحايا ومصابي ومتضرري حريق النصيرات الذي وقع يوم الخميس الماضي.

و أشار حمد في تصريح لهى الى أنه سيتم زيارة ذوي الضحايا والمصابين والمتضررين في حريق النصيرات، وسيتم تقديم مبلغ 4000 دولار لكل شهيد، ومبلغ 2000 أو 1000 أو 500 دولار لكل مصاب حسب درجة الإصابة، و ذلك بمساهمة من دولة قطر".

و بحسب حمد، فسيتم توزيع تعويضات بما يشمل مئات آلاف الدولارات على المتضررين من أصحاب المحلات التجارية والسيارات والبسطات، ومن بينها تقديم تعويض لشركة الرزي للأخشاب الذي كان الأكثر تضرّرا مادياً جرّاء الحريق، وذلك حسب اللجان المتخصصة التي حصرت الأضرار على مدى الايام الماضية .

يشار إلى أن حريق مخيم النصيرات الذي وقع في الخامس من مارس الجاري راح ضحيته 15 شهيدا وأكثر من 50 مصاباً وتكبدت المنطقة المحروقة خسائر فادحة.

وكانت لجنة المتابعة الحكومية عقدت عدة اجتماعات طارئة وتدارست تداعيات الحريق وشكلت لجان طوارئ وحصر وتحقيق وذلك لمتابعة تداعيات الحريق.