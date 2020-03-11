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سجناء إيران وأمريكا تفتح حرب التهديدات بين البلدين بشأن القلق على حياتهم من كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:22 - 11 مارس 2020
بومبيو بومبيو
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رد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاربعاء11/3/2020 ، على طلب  مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، لطهران بأن تفرج عن السجناء الأمريكيين خوفا عليهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وقال موسوي: " وزير الخارجية الأمريكي قلق بشأن السجناء الأمريكيين في إيران في محله، وطهران أيضا قلقة بشأن سلامة السجناء الإيرانيين في أمريكا" ، مشيراً: "نأمل من واشنطن ضمان سلامة سجنائنا ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا"، وتابع: "طهران مستعدة لاستعادة السجناء الإيرانيين من أمريكا".

وفي وقت سابق، قال بومبيو إن "الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي هناك. ردنا سيكون حاسما".

واستطرد قائلا: "التقارير عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في السجون الإيرانية مثيرة للقلق، وأقل ما تتطلبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأمريكيين" هناك. وتابع أن "اعتقالهم وسط ظروف متدهورة بشكل متزايد ينافي اللياقات الإنسانية الأساسية".

 

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