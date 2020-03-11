وزارة الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس سيكون للحافلات من الثانية وحتى الخامسة من الرقم 52 من كشف (2020/8).

و نوهت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء الى ضرورة التواجد المسافرين في الحافلات المذكورة صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

و جددت التأكيد على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأهابت بالمسافرين بإحضار بطاقة الهوية ، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.