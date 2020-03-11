شاهد: الغزيون يحولون "كورونا" لأغنية دحية

لحنّ فنانون فلسطينيون، أغنية تحث فيها على الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، في ظل زخم أحداث الفيروس حول العالم.

وتتضمن الأغنية "الدحية" التي أطلقتها فرقة من قطاع غزة بعنوان "التراث البدوي الأصيل"، عدة نصائح لمواجهة فيروس "كورونا".

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات في الضفة المحتلة إلى 29 حالة، معظمهم في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن نتائج مختبر الصحة المركزي لـ 261 فحصًا أجريت على عينات يشتبه بها، أظهرت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.