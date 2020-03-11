ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد إفراج أجهزة السلطة عنهم

الجهاد تزور المناضل خضر والدكتور الضميدي والصحفي قواريق

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 12:13 - 11 مارس 2020
وفد الجهاد وفد الجهاد
جوال
مشاركة

زار وفد من حركة الجهاد الاسلامي في شمال الضفة المحتلة المناضل حسام خضر بمخيم بلاطة والطبيب عميد الضميدي في بلدة حوارة والصحفي أيمن قواريق من عوارتا من ذات المحافظة نابلس.

واطمأن الوفد عليهم معبراً عن رفضه لسياسة السلطة في الاعتقال السياسي والمساس في الحريات.

وضم وفد الجهاد مجموعة من محرري الحركة والقيادي المحرر خضر عدنان عضو لجنة الحريات الفصائلية.

يُذكر أن المناضل خضر والطبيب الضميدي والصحفي قواريق اعتقوا بالفترة الاخيرة عند جهاز الأمن الوقائي وأثار اعتقالهم موجة من الانتقادات للسلطة واجهزتها الأمنية.

وختم وفد الجهاد زياراته في منزل الأسير المحرر والباحث ا.عبد السلام عواد في بلدة بيتا مطمئنا عليه بعد اعتقاله لعدة ساعات مع عديد المواطنين من بلدة بيتا في محاولة للتأثير على الدفاع عن جبل العرمة.


وفد الجهاد1
وفد الجهاد2

الأكثر مشاهدة

متعلقات