الجهاد تزور المناضل خضر والدكتور الضميدي والصحفي قواريق

زار وفد من حركة الجهاد الاسلامي في شمال الضفة المحتلة المناضل حسام خضر بمخيم بلاطة والطبيب عميد الضميدي في بلدة حوارة والصحفي أيمن قواريق من عوارتا من ذات المحافظة نابلس.

واطمأن الوفد عليهم معبراً عن رفضه لسياسة السلطة في الاعتقال السياسي والمساس في الحريات.

وضم وفد الجهاد مجموعة من محرري الحركة والقيادي المحرر خضر عدنان عضو لجنة الحريات الفصائلية.

يُذكر أن المناضل خضر والطبيب الضميدي والصحفي قواريق اعتقوا بالفترة الاخيرة عند جهاز الأمن الوقائي وأثار اعتقالهم موجة من الانتقادات للسلطة واجهزتها الأمنية.

وختم وفد الجهاد زياراته في منزل الأسير المحرر والباحث ا.عبد السلام عواد في بلدة بيتا مطمئنا عليه بعد اعتقاله لعدة ساعات مع عديد المواطنين من بلدة بيتا في محاولة للتأثير على الدفاع عن جبل العرمة.





