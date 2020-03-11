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مالية غزة : صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:04 - 11 مارس 2020
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أعلنت وزارة المالية بغزة بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاربعاء، 11/3/2020 عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم يوم غد الخميس 12/3.

وقالت المالية ان الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد.

 

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