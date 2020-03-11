الموساد مُهدَّد بإحباطٍ شاملٍ لعملياته بعد تسريب معلومات حساسة

كشفت صحيفة روسية، أن الموساد "الإسرائيلي" مهدد بإحباط عملياته، بعد تسرب بيانات "الإسرائيليين" الشخصية قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكنيست، الأمر الذي يُعد أحد أقوى الهجمات على الأمن السيبراني في السنوات الأخيرة.

وقد كتب إيغور سوبوتين مقالاً، في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسيّة، والتي نقل الإعلام العبريّ مقتطفات منه، تحت عنوان "الموساد مهدد بإحباط شامل لعملياته".

وكانت شركة Elector Software، في قلب الاهتمام فهي التي تطور تطبيقات للهواتف المحمولة لمختلف القوى السياسية، وحزب الليكود بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو أيضًا يستخدم منتجاتها، لافِتًا في الوقت عينه إلى أنّ حزب رئيس الوزراء قد قام بنقل بيانات شخصية ضخمة إلى قاعدتها عن الإسرائيليين الذين لديهم الحق في التصويت، على حدّ تعبير المصادر واسعة الاطلاع التي اعتمد عليها الكاتِب والباحِث الروسيّ.

وفي السياق عينه، لفتت صحيفة (هآرتس) العبريّة، نقلاً عن مصادر أمنيّةٍ رفيعةٍ جدًا في تل أبيب، لفتت إلى أنّ المشكلة ليست في انتهاك الخصوصية بقدر ما في حقيقة أنّ البيانات المتعلقة بعشرات الآلاف من موظفي الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) والشاباك (جهاز الأمن العّام) ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية والمعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية التابع لوزارة الأمن باتت متاحة دون عوائق، فإذا ما وقعت مثل هذه المعلومات في أيدي جهات معادية لإسرائيل، فستلحق ضررًا أكبر بكثير بالدولة العبريّة من مجرد اشتباك عسكري مع الفلسطينيين، أو حزب الله اللبناني، أو الجماعات الموالية لإيران في سوريّة، أيْ كلّ ما تستخدمه المؤسسة الرسمية الإسرائيلية للتخويف، كما أكّدت المصادر.

عُلاوةً على ذلك، شدّدّت المصادر ذاتها على أنّه في هذه الحالة، يتوقع المراقبون حدوث فشل شامل في العمليات الإسرائيلية في الخارج، وحتى احتمال طرد عملاء من بعض البلدان، فسوف تسمح قواعد البيانات المسربة للمخابرات المعادية بكشف العملاء الأحياء، والموتى الذين تستخدم بيانات سيرهم الذاتية في مهام سرية للدولة العبريّة، ويبدو أن الفضيحة تهدد أساليب العمل المعتمدة، كما أكّدت المصادر الأمنيّة في كلٍّ من موسكو وتل أبيب.

إلى ذلك، فتسرب البيانات مشكلة مسؤولية، أيضًا، ومن المفترض أنْ تتحملها قيادة الليكود، علمًا بأن نتنياهو، من دون ذلك، يخضع للتحقيق في قضايا فساد عديدة تنطوي على عقوبات حقيقية بالسجن.

في السياق عينه، كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة، الأربعاء 26 شباط (فبراير) 2020، أنّ بعض المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيليّ المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، استأجروا مؤخرًا شركة استخباراتية خاصة، لجمع معلومات تضر بسمعة رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس.

وكشف التحقيق أنّ رجلاً مقربًا جدًا من عائلة نتنياهو اتصل قبل أسابيع، بشركة CGI الاستخباراتية؛ من أجل تقديم عرض عليها لاستئجارها نيابة عن مجموعة مرتبطة بحزب رئيس الوزراء “الليكود”، حيث أُوكلت إلى الشركة، حسب التقرير، مهمة الحصول على وثائق خاصة لها علاقة مزعومة بين تحالف حزب “أزرق أبيض”، بزعامة غانتس وشركة الاتصالات والإعلام التابعة لرونين تسور، مستشار حملة غانتس.

وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّه طُلب من الشركة الحصول على نسخة من العقد المزعوم بين حزب “أزرق أبيض” وشركة تسور، والعمل على التأكد من صحة مزاعم، مفادها أنّ شخصًا يعمل في الشركة الإعلامية قد يخدم مصالح “الليكود”.

يُذكر أنّه وحسب صحيفة (هآرتس)، فقد تعاونت CGI مع حزب “أزرق أبيض” في عام 2019، في التحقيق بمزاعم اختراق هاتف غانتس من قِبل الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.

في المقابل نفى مكتب نتنياهو التقرير الأخير، واصفًا إياه بـ”الكاذب والمغلوط”، في حين اتهم حزب “أزرق-أبيض” رئيس الوزراء بممارسةٍ “تكتيكية تنتهجها أنظمة ظالمة”، وقارن نتنياهو بالرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، ومن جانبها رجحت صحيفة “هآرتس” أنّ حملة نتنياهو لجأت إلى تلك الشركة، للخروج من مأزق لا يزال فيه قبل إجراء انتخابات الكنيست السابقة، في ظلّ فشله في الحصول على أغلبية بالانتخابات لتشكيل حكومة جديدة، على حدّ قول المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة العبريّة.