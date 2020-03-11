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شاهد: حجر صحي "لرجال الأعمال" بالسعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:03 - 11 مارس 2020
فندق ريتز-كارلتون السعودي فندق ريتز-كارلتون السعودي
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نشرت مديرية الصحة بمنطقة الرياض مقطع فيديو صوّره رجل أعمال، بيّن فيه ظروف إقامته في الحجر الصحي بعد عودته من دولة موبوءة بفيروس كورونا.

واستعرضت الكاميرا مكان الإقامة في الحجر الصحي، عرّف صوت على خلفية الصورة نفسه بأنه رجل أعمال سعودي كان قد مرّ في سفره بعدة دول موبوءة بفيروس كورونا، وحين وصل إلى مطار الرياض، انتقل إلى الحجر الصحي منعا للعدوى.

وروى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أنه حظي باستقبال جيدا جدا ومعاملة طيبة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وخيّر بعد ذلك بين المكوث في المنتجع أو في فندق.

وتابع رجل الأعمال السعودي القول بأنه اختار الإقامة في فندق، لافتا إلى أن الدولة تكفلت بتكاليف الفندق الذي وصفه بأنه فخم للغاية، علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا.

 

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