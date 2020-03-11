كيف تسبب "فيروس كورونا" في تأجيل قمة السيتي وآرسنال؟

تسبب فيروس كورونا في تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وتقابل بعض لاعبي آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير/ شباط الماضي.

وأمس الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب أكثر من 116 ألف شخص بفيروس كورونا وتوفي أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم.

وقال سيتي في بيان: "تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه آرسنال".

وتابع: "قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن عن إصابته بفيروس كوفيد-19".

وأكد آرسنال أن الخطورة على لاعبيه "منخفضة للغاية" لكنهم سيتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف في بيان أن "النصائح الطبية التي حصلنا عليها تضع احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند مستوى منخفض للغاية".

وقال: "لكننا سنتبع بصرامة الإجراءات الحكومية التي توصي بأن أي شخص اتصل بآخر مريض بالفيروس يجب أن يخضع للعزل الفردي في المنزل لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اتصال".

وتابع: "اللاعبون سيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما. أربعة أشخاص من العاملين في آرسنال كانوا يجلسون بالقرب من السيد ماريناكيس خلال المباراة وسيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما".